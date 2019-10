Halkbank US-Justiz klagt türkische Bank wegen Umgehung von Iran-Sanktionen an

Das Vorgehen der Justiz kam zur gleichen Zeit wie eine drastische Verschlechterung der Beziehungen zwischen Washington und Ankara in der Folge des türkischen Einmarsches im Norden Syriens. Die US-Justiz war bereits gegen führende Halkbank-Angestellte vorgegangen, darunter deren früheren Vizechef Hakan Atilla. Er war 2018 in New York zu einer Gefängnisstrafe von 32 Monaten Haft verurteilt worden, wurde jedoch im Juli in die Türkei überstellt – wo ihn bei der Rückkehr unter anderem der Finanzminister als Held begrüßte.