Handel EU kritisiert „Einkaufsliste“ der USA für China

Die Europäische Handelskammer in China hat sich besorgt über mögliche Auswirkungen des Handelsdeals zwischen Washington und Peking geäußert. Einerseits sei die Unterzeichnung an diesem Mittwoch im Weißen Haus eine gute Nachricht, doch lehnten die Europäer die „Einkaufsliste“ der USA ab, nach der China jetzt Waren in den USA kaufen soll, sagte Kammerpräsident Jörg Wuttke am Mittwoch vor Journalisten in Peking. „Was wir natürlich nicht mögen, ist die Tatsache, dass es gelenkter Handel ist.“