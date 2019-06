Handel: Indien will Zölle für US-Produkte wie Nüsse und Äpfel anheben

Seit 5. Juni sind Indien die bislang geltenden Sondervergünstigungen im Handel mit den USA durch US-Präsident Donald Trump gestrichen worden. Dem Land gehen damit Vergünstigungen für einen zollfreien Export von Produkten im Wert von 5,6 Milliarden Dollar in die Vereinigten Staaten verloren. Trump hatte Indien angesichts eines Handelsdefizits wiederholt wegen hoher Importzölle kritisiert. Außenminister Mike Pompeo, der in diesem Monat in Indien erwartet wird, zeigte sich offen für einen Dialog zur Beilegung des Handelskonfliktes.