Handel: Trump droht erneut mit Zöllen auf EU-Autos

Trump hat in den vergangenen Jahren wiederholt mit Strafzöllen in Höhe von 25 oder auch 35 Prozent auf europäische Autos gedroht, die in die USA eingeführt werden. Davon betroffen wären wohl vor allem deutsche Hersteller wie Daimler, BMW und Volkswagen. Ein Ziel Trumps dabei ist mutmaßlich, durch die Drohungen bessere Handelsbedingungen herauszuschlagen.