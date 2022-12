Handel: US-Industrie erlebt kräftiges Auftragsminus

Die Bestellungen für langlebige Gebrauchsgüter wie Flugzeuge und Maschinen fielen um 2,1 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Minus von 0,6 Prozent gerechnet, nachdem es im Oktober ein Plus von revidiert 0,7 Prozent gegeben hatte.