Handel: USA und China vereinbaren Informationsaustausch über Ausfuhrkontrollen

Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China haben sich auf eine gemeinsame Arbeitsgruppe für den Informationsaustausch über Ausfuhrkontrollen verständigt. Diese solle als Plattform dienen, um Missverständnisse über die Sicherheitspolitik der Vereinigten Staaten abzubauen, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Das erste Treffen auf Staatssekretärsebene solle bereits am Dienstag in Peking stattfinden.