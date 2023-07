Handel Vor EU-Lateinamerika-Gipfel: Von der Leyen trifft Lula

Von der Leyen sagte bei der Begrüßung Lulas, Ziel sei es, die noch bestehenden Differenzen so schnell wie möglich beizulegen, um das Abkommen abschließen zu können. „Wir haben einen großen Krieg auf europäischem Boden und sind mit der Generationenherausforderung des Klimawandels konfrontiert. Deshalb brauchen wir unsere engen Freunde in diesen unsicheren Zeiten an unserer Seite”, erklärte sie. Es gehe darum, die Menschen und Unternehmen enger zu vernetzen und Lieferketten zu stärken. Die Volkswirtschaften müssten so modernisiert werden, dass Ungleichheiten abgebaut würden.