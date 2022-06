Handelsabkommen: Ampel-Koalition sieht Durchbruch für Ratifizierung von Ceta

Das in Deutschland vor allem innerhalb der SPD und bei den Grünen lange umstrittene Handelsabkommen Ceta war am 21. September 2017 vorläufig in Kraft getreten. Damit es vollständig wirksam wird, muss es von den Parlamenten aller EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Derzeit haben 15 EU-Staaten Ceta ratifiziert, in zwölf Ländern steht sie noch aus.