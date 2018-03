Handelsabkommen: EU-Ratspräsident will Eckpunkte für Zeit nach Brexit vorstellen

BrüsselEU-Ratspräsident Donald Tusk wird am Mittwoch die Vorstellungen der EU für die Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit präsentieren. Zu dem Thema sei eine Pressekonferenz in Luxemburg um 13.15 Uhr angesetzt, sagte ein Sprecher von Tusk am Dienstag. Die Leitlinien bilden die Grundlage für die Verhandlungen von EU-Chefunterhändler Michel Barnier mit der britischen Seite über einen Handelsvertrag nach dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs im März nächsten Jahres.