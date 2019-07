Handelsabkommen: Frankreich zögert bei Billigung von Mercosur-Abkommen

Die EU und Mercosur wollen gemeinsam die größte Freihandelszone der Welt aufbauen. Die jahrelangen Verhandlungen waren am Freitag in Brüssel abgeschlossen worden. Das historische Abkommen soll Unternehmen in der EU jährlich vier Milliarden Euro an Zöllen ersparen und damit die Exporte ankurbeln. Zum Mercosur gehören Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay.