Handelsbeziehungen: Handelskammern fordern faire Öffnung des chinesischen Marktes

BerlinDer Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat Bundeskanzlerin Angele Merkel (CDU) aufgefordert, sich bei ihrem Besuch in China am Donnerstag und Freitag für eine weitere Öffnung des chinesischen Marktes einzusetzen. Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des DIHK, sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Die Kanzlerin muss weiter darauf drängen, dass deutsche Unternehmen in China einen gleichberechtigen Zugang zum Markt und zu öffentlichen Ausschreibungen bekommen wie chinesische Unternehmen hierzulande.“