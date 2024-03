Handelsbeziehungen „Wir würden gern mit der EU wieder über ein Freihandelsabkommen verhandeln“

Wie entwickelt sich die Beziehung Malaysias zu China? Die territorialen Ansprüche Ihrer Länder im Südchinesischen Meer überlappen sich, es gibt Vorwürfe verletzter Souveränität. Wie schätzen Sie die Bedrohungen ein – und die Folgen für den globalen Handel?

China ist größter Handelspartner und zweitgrößter Investor in unserem Land. Genauso wichtig sind für uns im Übrigen die USA. Unsere diplomatischen Beziehungen sind daher zu beiden Ländern ähnlich stark. Was das Südchinesische Meer angeht, halten China und wir an unserer jeweiligen Position fest: Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Wir feiern in diesem Jahr 50 Jahre diplomatische Beziehungen mit China, wir bleiben im Gespräch über das Problem – und es beeinträchtigt den Handel zwischen unseren Ländern nicht. Im Gegenteil: Er wächst. Im Westen werden die Unstimmigkeiten aufgrund dessen, was in der Ukraine passiert, und der Situation zwischen China und Taiwan als Gefahr wahrgenommen. Aber wir hier vor Ort empfinden das nicht so. Wir machen uns eher Sorgen darüber, was in den USA passieren wird.