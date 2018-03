Allerdings ist die Gemengelage im deutsch-amerikanischen Handel nicht ganz so eindeutig, wie es Trump bei seiner „America first“-Strategie und seinem Lamentieren über „unfaire“ Handelspraktiken gerne hätte. Löst man sich von den aggregierten Zahlen und schaut sich einzelne Produktgruppen an, so zeigt sich: Bei vielen Gütern gibt es ein Ungleichgewicht in die genau andere Richtung - die USA exportieren mehr nach Deutschland als sie von uns einkaufen. Bestes Beispiel: Erdöl und Gas. Hier stehen jährlichen US-Exporten nach Deutschland im Wert von umgerechnet knapp 221 Millionen Euro Importe von exakt null Euro entgegen. In der Produktgruppe „Fische, Krebs- und Weichtiere“ kauft Amerika für 103,9 Millionen Euro bei uns ein, liefert aber für 187,13 Millionen. Auch bei Tabak (147 Millionen Euro zu 13,7 Millionen Euro), Musikinstrumenten (61,77 Millionen Euro zu 54,24 Millionen Euro), Fleisch (70,08 Millionen Euro zu 3,52 Millionen Euro) und Gemüse (51,26 Millionen Euro zu 20,38 Millionen Euro) schlägt das Pendel klar zugunsten der Amerikaner aus. Gleiches gilt für Edelsteine, Keramikartikel, Kokerei- und Mineralölerzeugnisse, Getreide und Blumen.