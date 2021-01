Handelsdeal CPTPP Großbritannien will trans-pazifischem Abkommen beitreten

„Wir schließen neue Partnerschaften, die den Menschen in Großbritannien enorme wirtschaftliche Vorteile bringen werden“, wurde Premierminister Boris Johnson in der Mitteilung zitiert. Der Schritt zeige, dass Großbritannien ein „enthusiastischer Vorkämpfer des Freihandels“ sei. Eine Mitgliedschaft in dem Pakt wird nach Ansicht der britischen Regierung die Beziehungen zu schnell wachsenden Volkswirtschaften wie Mexiko, Malaysia und Vietnam stärken. Dem Pakt als erstes neues Land beitreten zu wollen, verdeutliche das Ziel der Briten, mit allen Freunden und Partnern auf der Welt zu den besten Bedingungen Geschäfte zu machen, sagte Johnson.