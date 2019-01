Handelsdefizit China bietet USA im Zollstreit mehr Importe an

Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping hatten Anfang Dezember beim G20-Gipfel in Argentinien eine Auszeit in dem Streit vereinbart, der unter anderem den Verzicht auf Zollerhöhungen vorsieht. Trump hat aber angekündigt, die Abgaben für chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar zum 2. März von derzeit zehn auf dann 25 Prozent anzuheben, sollte es in dem Streit keine Lösung geben. Er stört sich am massiven Handelsdefizit seines Landes mit China, das im vergangenen Jahr bei 323 Milliarden Dollar lag. Zudem wirft er China den Diebstahl geistigen Eigentums vor. Der Handelskonflikt belastet inzwischen das Wachstum weltweit.