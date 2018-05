Handelsdefizit: Chinas Regierung will mehr US-Rohöl importieren

PekingDie chinesische Regierung drängt nach Informationen von Insidern heimische Staatskonzerne zu verstärkten Einkäufen in den USA. Die Führung in Peking habe zum Bespiel die Raffineriegesellschaft Sinopec darum gebeten, die US-Rohölimporte im Juni auf ein Rekordhoch zu steigern, sagten Händler am Mittwoch.