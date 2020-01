Handelsgespräche: Mnuchin: USA und China haben keine Übereinkunft über Reduzierung von Zöllen

Nach monatelangen zähen Verhandlungen im Handelsstreit wollen die USA und China am Mittwoch (15. Januar) in Washington ein erstes Teilabkommen unterzeichnen. US-Präsident Donald Trump plant im Weißen Haus dazu am späten Vormittag (Ortszeit) eine Zeremonie zusammen mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He, der den Deal mitausgehandelt hat.