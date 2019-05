Handelsgespräche: USA werfen China Wortbruch vor

Das Büro des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten bestätigte: Die höheren Zölle sollen am Freitag in Kraft treten. Dennoch sollen die Verhandlungen zwischen Washington und Peking am Donnerstag wieder aufgenommen werden. Lighthizer sagte nach Angaben des „Wall Street Journal“, er erwarte, die Gespräche mit der chinesischen Seite an diesem Donnerstag und Freitag in Washington fortzuführen. Ursprünglich war der Beginn der nächsten Gesprächsrunde für Mittwoch geplant gewesen. Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin weilten in der vergangenen Woche zu Verhandlungen in China.