Handelskonflikt: Annäherung im Handelsstreit? USA und China planen angeblich Spitzentreffen in der Schweiz

Die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten hatten sich unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump drastisch verschlechtert. Sein Nachfolger Biden hat den Druck auf China aufrechterhalten. Zwar wurde am Montag im Handelsstreit mit China ein Ende einzelner Strafzölle angekündigt, zugleich jedoch in großen Teilen am harten Kurs Trumps festgehalten.