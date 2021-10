Handelskonflikt: China drängt USA zur Aufhebung von Zöllen

Chinas Vizeministerpräsident Liu He hat die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai nach staatlichen Angaben in einem Telefonat zur Aufhebung von Zöllen und Sanktionen aufgefordert. Die chinesische Seite habe zudem ihr Wirtschaftsentwicklungsmodell und ihre Industriepolitik erläutert, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua nach dem Gespräch in der Nacht zum Samstag.