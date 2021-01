Handelskonflikt: Chinas Außenminister sieht Beziehungen zu USA an „neuer Wegscheide“

Das Verhältnis zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hat sich in der Amtszeit des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump massiv verschlechtert. So lieferten sich beide Staaten in den vergangenen Jahren einen heftigen Handelsstreit. Zudem kritisierte Trump China vehement wegen dessen Umgang mit dem Coronavirus. Am 20. Januar wird Trumps Amtsnachfolger, der Demokrat Joe Biden, vereidigt. Allerdings hat auch Biden China bereits wegen Missbrauchs unter anderem in Handelsfragen kritisiert.