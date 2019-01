 Handelskonflikt: EU-Handelsdefizit mit USA wächst weiter

Die Einfuhren beliefen sich auf 184 Milliarden Euro, was einem Plus von 4,7 Prozent entspricht. Der Überschuss im Handel summierte sich damit auf 19 (November 2017: 23.5) Milliarden Euro. In den ersten elf Monaten des Jahres waren es 175,2 (Vorjahr: 210,4) Milliarden Euro.