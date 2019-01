 Handelskonflikt: Neue Handelsgespräche zwischen USA und China kommende Woche geplant

PekingVertreter von China und den USA wollen Anfang kommender Woche zu Handelsgesprächen in Peking zusammenkommen. Eine US-Delegation unter der Führung des stellvertretenden Handelsbeauftragten Jeffrey Gerrish werde am 7. und 8. Januar zu „positiven und konstruktiven Diskussionen“ in der chinesischen Hauptstadt erwartet, teilte das chinesische Handelsministerium am Freitag mit.