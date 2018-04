Handelskonflikt : Österreichischer Kanzler Kurz plädiert in China für fairen Welthandel

PekingÖsterreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz will sich bei seinen Gesprächen mit der chinesischen Führung für einen freien und fairen Welthandel einsetzen. Vor dem Hintergrund des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China sagte Kurz zu Beginn seines China-Besuches am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Peking: „Unser Ziel ist ein gerechter Welthandel.“