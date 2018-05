Handelskonflikt: Trump kann China keine echten Zugeständnisse abtrotzen

China werde „die Einkäufe von Waren und Dienstleistungen in den USA erheblich steigern“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Amerikanische Landwirtschafts- und Energieexporte nach China sollten „signifikant“ klettern. Die besonnene Tonlage deutet darauf hin, dass die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt ihre Spannungen nicht eskalieren lassen wollen. So sieht Finanzminister Steven Mnuchin die Gefahr eines Handelskrieges erst einmal gebannt.