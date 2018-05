Handelskonflikt: Trump verschiebt Entscheidung über Strafzölle gegen EU

Anfang März kündigte der US-Präsident Zölle von 25 Prozent auf Importprodukte aus Stahl und zehn Prozent auf jene aus Aluminium an. Auch Deutschland ist davon betroffen. Allerdings galt für das Land – wie auch für andere EU-Länder – bisher eine Schonfrist, in der es von den Zöllen ausgenommen wurde. Diese Frist sollte am 1. Mai um 00:01 Uhr in Washington (6 Uhr MESZ) auslaufen.