Handelskonflikt: Trumps Drohungen gefährden den Handelsgipfel mit China

Düsseldorf, Washington, PekingDie Drohung ist zum wichtigsten strategischen Mittel der US-Regierung geworden. So gehen Donald Trump und seine Berater auch den Handelsstreit mit China an – geredet wird erst, nachdem Druck über Strafzölle aufgebaut wurde. Am Donnerstag und Freitag treffen US-Finanzminister Steven Mnuchin und Handelsminister Wilbur Ross Chinas Präsidenten Xi Jinping und den für Wirtschaft zuständigen Vizepremier Liu He.