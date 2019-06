Handelskonflikt: US-Firmen können sich ab Montag zu Trumps Zoll-Plänen äußern

WashingtonDie USA wollen in der kommenden Woche mit der Anhörung von US-Unternehmen zu den angedrohten neuen Sonderzöllen gegen China beginnen. Ab Montag könnten sich US-Firmen dazu äußern, teilte das Büro des Handelsbeauftragten am Freitag mit. Die Anhörungen würden am 25. Juni enden. Da danach eine siebentägige Stillhalte-Periode beginnt, dürfte US-Präsident Donald Trump frühestens am 2.Juli die von ihm angedrohten zusätzlichen Sonderzölle auf chinesische Waren im Volumen von 300 Milliarden Dollar in Kraft setzen.