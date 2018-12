Handelskonflikt USA erwarten rasche Zollsenkungen von China

Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping hatten am Wochenende am Rande des G20-Gipfels in Argentinien eine Art Waffenstillstand vereinbart: Binnen 90 Tagen wollen sie auf neue Zölle verzichten und in dieser Zeit über Streitfragen wie den Schutz geistigen Eigentums oder Technologietransfer verhandeln. Nach Angaben des Weißen Hauses hat die Uhr für Verhandlungen am 1. Dezember angefangen zu ticken.