Handelskrieg: China droht Trump – „Wir werden zurückschlagen“

Derzeit versucht die EU mit der US-Regierung auszuhandeln, dauerhaft ausgenommen zu werden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz wird vor diesem Hintergrund seinen Besuch der IWF-Frühjahreskonferenz in Washington zu Antrittsgesprächen im Weißen Haus nutzen. Auf seinem Programm steht eine halbstündige Unterredung mit US-Vizepräsident Mike Pence. Anschließend will er Trumps neuen Wirtschaftsberater Larry Kudlow treffen. Den Gesprächsfaden weiter spinnen kann Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am 27. April und damit kurz vor dem Ablauf des Schutzzoll-Moratoriums Trump in Washington treffen wird.