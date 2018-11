Handelskrieg China verspricht niedrigere Zölle und mehr Importe

Chinas Präsident Xi Jinping stellt nach zunehmender Kritik an den Handels- und Geschäftspraktiken des Landes niedrigere Zölle und einen besseren Marktzugang in Aussicht. Die Volksrepublik wolle den Bildungs-, Telekom- und Kultursektor schneller für Investoren öffnen, sagte Xi am Montag zum Auftakt einer Messe für den Importsektor in Shanghai. Außerdem wolle China die Einfuhren kräftig steigern.