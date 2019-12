Handelskrieg Russisches Roulette mit der Weltwirtschaft

Als Präsident kann Trump in Handelsfragen weitgehend ungestört schalten und walten, er braucht keine Zustimmung des Kongresses. Genau so liebt er es: Er kann in Sekundenschnelle über Twitter Weltpolitik machen. Bei seinen Tweets zu Handelsthemen ist es ein bisschen wie beim russischen Roulette – vorher weiß man nie, ob mit scharfer Munition geschossen wird.



Der weitere Verlauf der Handelskonflikte dürfte auch ein bestimmendes Wahlkampfthema werden. Höhere Preise für US-Verbraucher machen sich nicht so gut, aber an der republikanischen Parteibasis kommt Trumps harter Kurs an. Politisch könnte es nach Meinung vieler Experten daher für Trump gut sein, die Konflikte weiter köcheln zu lassen. Im Streit mit China fuhr Trump zuletzt einen Zickzackkurs und verbreitete mal neue Drohungen, dann wieder Optimismus. China sprach von „konstruktiven“ Gesprächen. Hinter vorgehaltener Hand fielen in Peking aber häufiger Worte wie „unberechenbar“ oder „schikanös“.