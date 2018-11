Handelskrieg Trump verhängt womöglich nächste Woche Autozölle

Der Bericht empfiehlt den Angaben zufolge 25 Prozent Zoll auf Autoimporte aus allen Ländern außer Kanada und Mexiko. Ausnahmen für bestimmte Pkw-Typen wird es nicht geben. „Der Bericht empfiehlt so breit angelegte Maßnahmen wie nur möglich.“



Im Juli hatte US-Präsident Trump noch dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker zugesagt, keine Zölle zu verhängen, so lange die USA und die EU über ein Freihandelsabkommen verhandelten. Trump und Juncker werden sich am Rande des G20-Gipfels sehen, ein offizieller Gesprächstermin ist aber nicht vorgesehen.



Mit den Zöllen würde Trump Deutschlands wichtigste Branche empfindlich treffen. Die deutschen Automobilbauer haben im vergangenen Jahr Pkw im Wert von 20 Milliarden US-Dollar in die USA exportiert.