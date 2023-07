Handelspolitik Eine Abkoppelung von China schadet den USA wirtschaftlich

So zeigt sich, dass Chinas zwar immer noch den größten Anteil am gesamten US-Handelsdefizit hat, auch wenn dieser seit Beginn des Handelskrieges im Jahr 2018 von damals 47 Prozent auf 32 Prozent im Jahr 2022 gesunken ist. Zugleich ist der gemeinsame Anteil von sechs anderen Ländern – Kanada, Mexiko, Indien, Südkorea, Taiwan und Irland – von 24 auf 36 Prozent gestiegen. Diese Umlenkung von Handelsströmen kommt nicht überraschend. Sie ergibt sich aus der Tatsache, dass die USA Zölle und Sanktionen gegen China verhängt haben ohne die makroökonomischen Ursachen ihres Handelsdefizits, nämlich den Mangel an inländischen Ersparnissen, zu beseitigen.