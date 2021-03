Handelsstraße blockiert „Der Suezkanal ist die Lebensader für Europa“

Ägypten, Suez: Zwei Schlepperboote beteiligen sich an der Freisetzung eines im Suezkanal gestrandetem Containerschiffs. Das von Evergreen Marine betriebene Containerschiff Ever Given war in der Nacht zum 24. März im Suezkanal auf Grund gelaufen. Bis zur Freisetzung werde die Schifffahrt auf der Seestraße vorübergehend eingestellt, wie die Suezkanal-Behörde am heutigen Donnerstag mitteilte.

dpa

Bild: