Die Strafzölle würden für Autoteile und zusammengebaute Fahrzeuge anfallen. Kanada, Mexiko und andere würden sich mit Gegenzöllen wehren, wobei die Autohersteller wohl nicht alle Erhöhungen ausgleichen könnten. Die Folge wäre ein Preisanstieg. Importierte Einzelteile, die in allen Autos und Lastern verbaut werden, verteuern sich und treiben die Kosten weiter in die Höhe. „Wir alle werden sehr viel mehr für Autos bezahlen“, sagt Tim Galbraith, Verkaufsleiter bei Cavalier Tool and Manufacturing in Windsor bei Detroit, einem Hersteller von Stahlschablonen, in denen Autoteile aus Plastik gegossen werden.