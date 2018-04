Handelsstreit China erhebt Zölle auf 128 US-Produkte

02. April 2018 , aktualisiert 02. April 2018, 01:54 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Liste kündigte China bereits an. Die neuen Strafzölle auf Produkte wie Schweinefleisch und Obst sollen am Montag in Kraft treten.