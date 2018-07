Handelsstreit: China verhängt offenbar ab Freitag Zölle auf US-Waren

PekingDer Zollstreit zwischen China und den USA droht in einen Handelskrieg umzuschlagen. Die Volksrepublik will ab Freitag Zölle auf US-Güter im Wert von 34 Milliarden Dollar erheben, wie die Nachrichtenagentur Reuters von einem Insider erfuhr. Sie sollen am 6. Juli um 0:00 Uhr chinesischer Zeit in Kraft treten.