Handelsstreit: China warnt die USA vor weiteren Zöllen – und stellt Vereinbarungen in Frage

PekingChina hat die USA vor der Einführung von zusätzlichen Zöllen gewarnt. Andernfalls seien bislang getroffene Handelsvereinbarungen nichtig, hieß es in einer über die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichten Mitteilung nach dem Abschluss einer weiteren Gesprächsrunde zwischen US-Handelsminister Wilbur Ross und dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He in Peking. Von weiteren Abmachungen war nicht die Rede. Stattdessen verwies China auf die Vereinbarungen der vorhergehenden Runde in Washington vergangenen Monat.