 Handelsstreit: China will Handelsgespräche mit USA 2019 vorantreiben

PekingChina will die Handelsgespräche mit den USA im kommenden Jahr vorantreiben. Die Vereinbarungen, die Chinas Präsident Xi Jinping und sein US-Amtskollege Donald Trump zuletzt in Buenos Aires erzielten, würden umgesetzt, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag nach einem Kabinettstreffen. Die Führung in Peking will mit Steuersenkungen und Geldspritzen die heimische Wirtschaft auf Kurs halten. Ziel sei es, ein Wachstum in einer „vernünftigen Spanne“ zu sichern. Zugleich hält die Regierung an ihrer Immobilienpolitik fest: Wohnungen seien zum Wohnen da, nicht zu Spekulationszwecken.