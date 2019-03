Handelsstreit China zögert mit neuem Trump-Treffen

09. März 2019 , aktualisiert 09. März 2019, 04:32 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Botschaft ist klar: Es wird etwas unterzeichnet, sonst lohnt sich das Ganze nicht. China zeigt sich gegenüber Trump so hart, wie der eigentlich immer sein wollte. Der Grund: China will keinen Eklat wie zuletzt in Vietnam.