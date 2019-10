Handelsstreit: Chinas Chefunterhändler reist zu Handelsgesprächen nach Washington

Der chinesische Vize-Regierungschef Liu He wird an diesem Donnerstag und Freitag zur nächsten Runde der Handelsgespräche mit den USA nach Washington reisen. Das kündigte das chinesische Handelsministerium am Dienstag in Peking an. Chefunterhändler Liu wird demnach den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin treffen.