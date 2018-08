Handelsstreit: Chinas Staatszeitungen schreiben gemeinsamen Kommentar gegen Trump

PekingChinas größte Staatszeitungen haben in einem Kommentar auf ihren Titelseiten die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle kritisiert. Die Weltwirtschaft sei vernetzt und niemand könne sich isolieren, hieß es im Text der Nachrichtenagentur Xinhua, der am Mittwoch in den Blättern unter der Überschrift “Deklaration“ veröffentlicht wurde.