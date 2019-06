Handelsstreit: „Die Atmosphäre ist vergiftet“ – Vorbereitungen für Trump-Xi-Treffen laufen wohl auf Sparflamme

„Die Atmosphäre ist vergiftet“, sagte ein hochrangiger westlicher Diplomat aus Peking der Nachrichtenagentur Reuters. Dies sei vor allem auf die zunehmende Verbitterung beider Seiten in dem Handelsstreit zurückzuführen, in dem sich die zwei weltgrößten Volkswirtschaften gegenseitig mit Strafzöllen überzogen haben. Laut Beamten und Diplomaten in Washington und Peking laufen die Vorbereitung für das beim Gipfel der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer am 28. und 29. Juni in Osaka vorgesehene Treffen auf Sparflamme.