Handelsstreit EU-Handelsüberschuss mit USA wächst – doch es gibt Kritik an den Zahlen

15. Juni 2018

Der EU-Handelsüberschuss mit den USA betrug von Januar bis April laut Eurostat 45,4 Milliarden Euro. Bild: dpa Bild:

Neuer Stoff für Trumps Handelsstreit: Die Ausfuhren der EU in die USA sind in den ersten vier Monaten des Jahres laut Eurostat um drei Prozent gewachsen. Doch es gibt Zweifel an den Zahlen.