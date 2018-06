Handelsstreit: EU-Handelsüberschuss mit USA wächst

Die Ausfuhren der EU in die USA stiegen in den ersten vier Monaten des Jahres um 3,0 Prozent, während die Einfuhren aus den USA um 3,1 Prozent zurückgingen. Beide Entwicklungen dürften Trump überhaupt nicht gefallen: Ihm widerstrebt, dass große Exportländer wie Deutschland viel mehr Güter in die USA exportieren, als sie von dort beziehen. Als Beispiel nennt Trump regelmäßig deutsche Autos auf amerikanischen Straßen. Mittlerweile haben die USA Strafzölle gegen die EU auf Stahl- und Aluminiumprodukte verhängt.