 Handelsstreit: Handelsgespräche zwischen USA und China sollen am 7. Januar starten

US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping hatten Anfang Dezember am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires vereinbart, die ursprünglich für Anfang Januar anstehende nächste Runde von Strafzöllen für 90 Tage auf Eis zu legen und sich in dieser Zeit um eine Lösung des Handelsstreits zu bemühen. Die USA und China hatten sich bereits gegenseitig mit Zöllen überzogen.