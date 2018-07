Handelsstreit: Ifo-Institut fordert Gespräche über Freihandelsabkommen zwischen EU und USA

Es gebe aber beim US-Angebot noch Unklarheiten. So spreche Mnuchin vom Abbau von Subventionen und von „anderen Handelsschranken“, wobei nicht ganz klar ist, was mit letzteren genau gemeint ist. Die ökonomische Rechtfertigung eines solchen Freihandelsabkommens hält Felbermayr aber für sehr überzeugend. Statt in einen schädlichen Handelskrieg zu laufen, könnten damit langfristig positive Wachstumseffekte in den USA und der EU von rund zwei Prozent ausgelöst werden, sagte er.