Handelsstreit: Japan warnt US-Regierung eindringlich vor Auto-Zöllen

Zuletzt hatten Branchenverbände in den USA vor Beschränkungen gewarnt. Zum einen würden Zölle von 25 Prozent die Verbraucher in den USA jährlich mit rund 45 Milliarden Dollar belasten. Für jedes Fahrzeug müssten im Schnitt 5800 Dollar mehr auf den Tisch gelegt werden. Zudem seien Hunderttausende Jobs bedroht. Trump begründet sein Vorgehen unter anderem damit, sie würden neue Arbeitsplätze in den USA schaffen.