Handelsstreit: Johnson drängt Trump auf Rücknahme der Zölle auf EU-Produkte

Der britische Premierminister Boris Johnson hat US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat zur Rücknahme der 25-prozentigen Zölle auf Waren wie schottischen Whisky aufgefordert. In einer Erklärung der Downing Street am Dienstag heißt es, Johnson habe Trump zudem gebeten, keine Zölle auf Autoexporte zu erheben.